عاجل

  • رويترز: حزب الله يعد لضربة مدروسة ضد إسرائيل لا تؤدي إلى حرب

دولي

الكشف عن تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف "سريا" حول العراق

الكشف عن تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف "سريا" حول العراق
نشرت "قناة 12" التلفزيونية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل تقرير "سري" عممته الخارجية الإسرائيلية على سفاراتها وممثلياتها في العالم، "حذرت" فيه من تطورات في العراق.

وقال التقرير، الذي نشر موقع "عرب 48" بعض تفاصيله، إن "القيادة العراقية تواجه صعوبة في العمل ضد أنشطة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، لأنها حذرة وليست معنية بمواجهة مع طهران".واستعرض التقرير الإسرائيلي العلاقات الأمريكية – العراقية، حيث أفاد بأنه "وعلى الرغم من أن واشنطن تريد تقليص احتمالات الأضرار الإيرانية في العراق، إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في دفع خطوات في هذا السياق".واعتبر تقرير الخارجية أن الحكومة العراقية "تتردد" في الدخول في مواجهة مع قوات "الحشد الشعبي" العراقية الموالية لإيران، وأن للولايات المتحدة "تأثير محدود" على ردع الإيرانيين.

وأشار إلى أنه من بين أسباب ذلك "رغبة الولايات المتحدة في الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وخاصة المصالح الاقتصادية، وإلى جانب ذلك، الرغبة الأمريكية بالحفاظ على استقرار النظام العراقي والسيطرة الكبيرة للشيعة في هذه الدولة".

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية نفت علاقتها بالغارات والتفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت "الحشد الشعبي"، فيما ذكر تقرير صحفي إسرائيلي أن صراعا يدور بين الجيش الإسرائيلي و"الموساد"، على خلفية العمليات الإسرائيلية في العراق، وأن الجيش يتهم "الموساد" بإخفاقات، في الوقت الذي يتعالى فيه التوجس في إسرائيل من اتساع دائرة الصراع مع إيران إلى العراق

أخبار ذات صلة

واشنطن تشكر من لفت انتباهها وزودها بهذه المعلومة عن &#34;نظام الرئيس الأسد&#34;

واشنطن تشكر من لفت انتباهها وزودها بهذه المعلومة عن "نظام الرئيس الأسد"

ماكرون يردّ على &#34;سخرية&#34; رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية

ماكرون يردّ على "سخرية" رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

الديمقراطية تؤكد على مواصلة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان

الديمقراطية تؤكد على مواصلة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان

رأفت يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

رأفت يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

وزير التعليم العالي يُوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين بالثانوية العامة

وزير التعليم العالي يُوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين بالثانوية العامة

منوعات

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

عربي

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان