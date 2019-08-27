عاجل

  • رويترز: حزب الله يعد لضربة مدروسة ضد إسرائيل لا تؤدي إلى حرب

دولي

واشنطن تشكر من لفت انتباهها وزودها بهذه المعلومة عن "نظام الرئيس الأسد"

واشنطن تشكر من لفت انتباهها وزودها بهذه المعلومة عن "نظام الرئيس الأسد"
رام الله - دنيا الوطن
هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على رجال الأعمال والشركات التي ستشارك في معرض دمشق الدولي الذي تفتتح فعالياته، غدا الأربعاء، ودعتهم إلى التراجع عن مشاركاتهم. 

وقالت السفارة الأمريكية بدمشق على حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنها تلقت تقارير عن أن بعض رجال الأعمال في الشرق الأوسط، أو غرفا تجارية، يخططون للمشاركة في معرض دمشق الدولي للتجارة وففق "روسيا اليوم"

وأضافت: "نكرر تحذيرنا أن أي واحد ينخرط في أعمال مع نظام الأسد، أو أيا من رموزه، يعرضون أنفسهم لإمكانية فرض عقوبات أمريكية عليهم"

وتابعت الوزارة قائلة: "أيضا نود أن نشكر الناس العاديين ممن أمدونا بهذه المعلومات ولفتوا انتباهنا إليها.. ونكرر أنه من غير المقبول ولا المناسب لرجال أعمال وغرف التجارة من خارج سوريا المشاركة في معرض تجاري مع نظام الأسد، لا سيما في وقت يقوم فيه هذا النظام وحلفاؤه بمهاجمة المدنيين السورييين في إدلب وحماة". 

وكانت السفارة الأمريكية بدمشق قالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تشجع على الإطلاق الشركات التجارية أو الأفراد على المشاركة في معرض #دمشق التجاري، في 28 أغسطس، لأن "نظام الأسد يواصل استخدام موارده المالية لتنفيذ هجمات شريرة ضد الشعب السوري".

وأضافت أن "أي شخص يجري تعاملات تجارية مع نظام الأسد أو شركائه سيمكن النظام من مواصلة حملته للقتل والقمع ضد السوريين. لهذا السبب، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الضغط على نظام الأسد وأنصاره من خلال فرض عقوبات اقتصادية قاسية".

ودعت السفارة الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي لأن يكونوا "على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع نظام الأسد الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرضون هم أيضا لعقوبات أمريكية".

كما وضعت الوزارة عنوان بريد إلكتروني لمن يرغب بالإدلاء بمعلومات عن أي شركات تجارية أو أفراد يخططون للمشاركة في معرض دمشق.

أخبار ذات صلة

الكشف عن تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف &#34;سريا&#34; حول العراق

الكشف عن تفاصيل تقرير إسرائيلي مصنف "سريا" حول العراق

ماكرون يردّ على &#34;سخرية&#34; رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية

ماكرون يردّ على "سخرية" رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الاحتلال يهدم العراقيب للمرة الـ155

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

أبو هولي وكرينبول: الحفاظ على الخدمات والحصول على تمويل وتجديد التفويض أولوية

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

عائلة شعث تُناشد الرئيس المصري إطلاق سراح ابنهم رامي نبيل شعث

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

اشتية: لن نتهاون مع تهريب البضائع الفاسدة وسنواجه ذلك بكل جدية

الديمقراطية تؤكد على مواصلة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان

الديمقراطية تؤكد على مواصلة المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال والاستيطان

رأفت يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

رأفت يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة

وزير التعليم العالي يُوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين بالثانوية العامة

وزير التعليم العالي يُوضح آلية توزيع منحة مجلس الوزراء للناجحين بالثانوية العامة

منوعات

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

عربي

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

التايمز تنشر معلومات حول الاستهداف الاسرائيلي الأخير لحزب الله

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان