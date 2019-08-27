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شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين: لا يوجد أي دعوة للإضراب والرواتب ستصرف خلال يومين

اتحاد المعلمين: لا يوجد أي دعوة للإضراب والرواتب ستصرف خلال يومين
أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، مساء يوم الثلاثاء، أن الدوام يسير بشكل اعتيادي، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي دعوة لإضراب، وأن كل ما يشاع عن ذلك عارٍ عن الصحة".

وقال اتحاد المعلمين في بيان صحفي أورده عبر (فيسبوك): تواصلنا مع رئيس الوزراء د.محمد اشتيه وسيتم صرف الراتب خلال اليومين القادمين. 

وفيما يلي نص البيان:

بيان صحفي هام 

يؤكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين ان الدوام يسير بشكل اعتيادي ولا يوجد اي دعوة لاضراب وكل ما يشاع عن ذلك عاري عن الصحة والصفحات التي تدعي ذلك هي صفحات مزورة. 

كما نؤكد اننا تواصلنا مع دولة رئيس الوزراء د.محمد اشتيه وسيتم صرف الراتب خلال اليومين القادمين. 


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