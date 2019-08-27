ملادينوف: الأوضاع بغزة هشة وقرار إسرائيل بوقف الوقود سيؤدي لتراجع الخدمات

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رام الله - دنيا الوطن

وصف نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، مساء يوم الثلاثاء، الأوضاع في قطاع غزة بأنها "هشة".



وقال ملادينوف في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي إن "قرار إسرائيل تخفيض نسبة الوقود سيؤدي إلى انخفاض التموين بالكهرباء وتراجع الخدمات بالقطاع".



وأشار المبعوث الأممي إلى أن "هناك أزمة صحية وتراجع في الحصول على العلاج والدواء في غزة".



وفي سياقٍ آخر، ذكر ملادينوف أن "إسرائيل تواصل انتهاكاتها للقانون الدولي بمواصلة سياسة الاستيطان"،



وشدد على أنه "ينبغي احترام الدور التاريخي للملكة الأردنية بوصفها راعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ".