الحايك: غزة استقبلت العام الدراسي الجديد بجيوب فارغة وأزمات متصاعدة

علي الحايك

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس جمعية رجال الأعمال، علي الحايك: إن سكان قطاع غزة استقبلوا العام الدراسي الجديد بظروف هي الأصعب منذ 13 عاماً، بفعل التراكمات الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني.



وأضاف في تصريح صحفي: أن "الواقع الاقتصادي الصعب ألقى بظلاله على طبقات واسعة في غزة، ودفع بالكثير منهم للتفكير فقط بتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ينذر بواقع أكثر سوءاً خلال الفترة القريبة".



وأوضح: أن "الأنشطة الاقتصادية تشهد منذ مطلع العام 2019 تراجعاً هو الأخطر من نوعه، مع صعود نسبة الفقر بين سكان القطاع لأكثر من 65%، و البطالة لأكثر من 56%، وهي الأعلى منذ سنوات، ناهيك عن الانخفاض الكبير في القدرة الشرائية للسكان بسبب نقص السيولة النقدية".



وأكد الحايك أن مواصلة الحصار الإسرائيلي والعمل وفق آلية الأمم المتحدة لإعادة الاعمار "GRM" وتعطيل المصالحة الفلسطينية تسبب بمنع نهوض النشاطات الاقتصادية الأساسية وبروز أزمات مست حياة السكان بشكل ملموس في غزة.



ودعا وزارة التربية والتعليم لمراعاة الظروف المعيشية لسكان غزة، وتقديم الإعفاءات الدراسية، والتجاوز عن إلزام الطلاب بالزى المدرسي والطلب الزائد على القرطاسية، خصوصاً وأن فئات كثيرة عجزت عن توفيرها بسبب سوء الاوضاع الاقتصادية.



وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال، جميع الجهات المحلية والدولية بضرورة العمل على إتمام المصالحة الفلسطينية و الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة،لافتاً إلى أنه لا يمكن الوصول لحلول لمشاكل القطاع في ظل عدم وجود حل للقضيتين السابقتين.