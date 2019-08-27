40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: إن 40 مهاجراً في عداد القتلى أو المفقودين، بعد العثور على قاربهم قبالة الساحل الليبي.



وكان المتحدث باسم المفوضية، شارلي ياكسلي يوم الثلاثاء، قال: إن أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا ربما أزهق أرواحا كثيرة، غير أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ نحو 60 شخصا.



وقال ياكسلي على (تويتر): "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا"، مضيفا: أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم الأسبوع الماضي وانقلب قارب يقل نحو 250 الشهر الماضي، قبالة ساحل ليبيا.



رام الله - دنيا الوطن