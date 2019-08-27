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40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا

40 مهاجراً بعداد القتلى أو المفقودين بعد العثور على قاربهم قبالة ساحل ليبيا
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: إن 40 مهاجراً في عداد القتلى أو المفقودين، بعد العثور على قاربهم قبالة الساحل الليبي.

وكان المتحدث باسم المفوضية، شارلي ياكسلي يوم الثلاثاء، قال: إن أحدث واقعة لغرق سفينة قبالة ساحل ليبيا ربما أزهق أرواحا كثيرة، غير أن المعلومات الأولية تشير إلى إنقاذ نحو 60 شخصا.

وقال ياكسلي على (تويتر): "ترد أخبار مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح في غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا"، مضيفا: أن التفاصيل لا تزال غير واضحة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم الأسبوع الماضي وانقلب قارب يقل نحو 250 الشهر الماضي، قبالة ساحل ليبيا.

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