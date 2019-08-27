شاهد: فلسطينيان يجبران مستوطناً على قول "آه يا حنان"















رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيديو، يوضح شابان فلسطينان من الضفة الغربية، يجبران مستوطناً على قول (أه يا حنان).وقد أظهر الفيديو، أحد الشابين وهو يصفع المستوطن، لإجباره على قول عبارة (آه يا حنان)، وهذا ما دفع المستوطن لقولها عدة مرات.