شؤون فلسطينية

إطلاق أربع قذائف على مستوطنات الغلاف.. والاحتلال يقصف نقطة رصد لحماس

إطلاق أربع قذائف على مستوطنات الغلاف.. والاحتلال يقصف نقطة رصد لحماس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "‏تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة، اليوم الثلاثاء، من قطاع ‎غزة تجاه ‎المستوطنات، حيث تم تفعيل نظام صافرات الانذار، في منطقة مفتوحة فقط، وكما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".

على أثر ذلك، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن طائرة تابعة للجيش، قصفت موقع مراقبة لحركة حماس، على حدود قطاع غزة، رداً على إطلاق قذائف الهاون على المستوطنات".

بدوره، أعلن موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أنه تم إطلاق أربع قذائف صاروخية، من قطاع غزة، لافتا إلى أن احداها سقطت بمستوطنات غلاف غزة، وثلاثة قرب السياج الفاصل داخل القطاع.

وبحسب الموقع ذاته، فقد قصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، نقطة رصد ميداني تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) شرق مخيم البريد وسط قطاع غزة، ردا على إطلاق القذائف من جنوب قطاع غزة.

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