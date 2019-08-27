إطلاق أربع قذائف على مستوطنات الغلاف.. والاحتلال يقصف نقطة رصد لحماس



على أثر ذلك، أضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال: "إن طائرة تابعة للجيش، قصفت موقع مراقبة لحركة حماس، على حدود قطاع غزة، رداً على إطلاق قذائف الهاون على المستوطنات".

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "‏تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة، اليوم الثلاثاء، من قطاع ‎غزة تجاه ‎المستوطنات، حيث تم تفعيل نظام صافرات الانذار، في منطقة مفتوحة فقط، وكما يبدو سقطت قذائف أخرى داخل قطاع غزة".