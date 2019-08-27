الرئيس عباس يُعدُّ للقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية لكافة محافظات الضفة

كشف عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بيان طبيب، عن قرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن زيارات لكافة محافظات الضفة الغربية.







وأوضح طبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس، قرر إجراء سلسلة من الزيارات لكافة محافظات الضفة الغربية، يلتقي خلالها الجماهير والنُخب الفلسطينية.





وأضاف طبيب، أن الرئيس عباس، سيبدأ قريباً تلك الزيارات لكافة المحافظات، منوهاً إلى أنه لم يُحدد موعد لتلك الزيارات حتى اللحظة.







يذكر، أن قضية زيارة الرئيس عباس لمحافظات الضفة الغربية، طُرحت بين القيادي في حركة فتح، بيان طبيب، والقيادي بحركة حماس، أحمد يوسف، خلال برنامج "استوديو الوطن".

خاص دنيا الوطن