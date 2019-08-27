شؤون فلسطينية

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط
وزارة الخارجية الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن شطب وزارة الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة الدول في منطقة الشرق الأوسط، يعكس توجهات الإدارة الأمريكية الحالية والمتماهية بالكامل مع المواقف الإسرائيلية المتطرفة.

وأضافت في بيان أصدره عضو مكتب العلاقات الدولية في الحركة، باسم نعيم: أن هذه التوجهات تقوم عبثاً على شطب الفلسطينيين، وحقوقهم التاريخية، وحقهم في الحرية والاستقلال.

وقال: "هذه السياسة قصيرة النظر، لن تُغير من حقيقة الوجود الفلسطيني شيئاً، وتمسك شعبنا بحقوقه وثوابته".

وشدّد على أن هذه السياسة الخرقاء، لن تخدم الاستقرار بالمنطقة والعالم، بل تدفع الأمور نحو مزيد من التوتر والاضطراب، وتسكب الزيت على نار المنطقة الملتهبة، لا سيما أن هذه الخطوة جاءت في سياق العديد من الخطوات، التي تعتدي بشكل سافر على شعبنا وحقوقه التاريخية.

وتابع نعيم: أن هذه الخطوة، وما سبقها من خطوات مرفوضة ومدانة، وندعو وزارة الخارجية الأمريكية للتراجع عنها فوراً، وإعادة النظر في سياستها المنحازة بالكامل لصالح الاحتلال وروايته.

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