دولي

ماكرون يردّ على "سخرية" رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية

ماكرون يردّ على "سخرية" رئيس البرازيل من شكل زوجته: أنت وقح للغاية
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
بادر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الرد على نظيره البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي أدلى بتعليق مسيء تجاه سيدة فرنسا الأولى "بريجيت"، وسخر من شكلها.

وقال ماكرون: إن البرازيليات يشعرن بالخجل، على الأرجح، بعدما أساء رئيسهم اليميني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ مضيفًا أنه "وقح للغاية".

ويوم الأحد، تفاعل بولسونارو مع تدوينة تُقارن بين زوجة الرئيس الفرنسي (66 عامًا) وسيدة البرازيل الأولى وعمرها 37 عامًا، وكتب أحدهم على المنصة: "لهذا السبب، يبدو ماكرون ناقمًا على الرئيس البرازيلي".

وقصدت التدوينة أن ماكرون أثار ضجة بشأن حرائق الأمازون؛ لأنه يغار من الرئيس البرازيلي ذي الزوجة الجميلة والشابة، وراق هذا الكلام لبولسونارو؛ فكتب معلقًا: "لا تذلوا الرجل ها ها ها".

وتعرض تعليق بولسونارو لانتقادات واسعة، واستغرب كثيرون أن يقوم رئيس دولة بالتنمر على زوجة رئيس دولة يُفترض أنها صديقة.

ووفق "سكاي نيوز"، أورد ماكرون، الاثنين، في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتز، جنوبي فرنسا، أن ما صدر عن بولسونارو تقليل كبير من الاحترام.

وأكد الرئيس الفرنسي تقديره واحترامه الكبيرين للبرازيل، وأضاف أن ما حصل أمر محزن للبرازيليين بالدرجة الأولى.

وفي انتقاد لبولسونارو المثير للجدل، قال ماكرون إنه يأمل في أن يحظى البرازيليون برئيس يكون أهلًا لأن يتولى المنصب.

في غضون ذلك، رفض متحدث باسم الرئاسة في البرازيل، أن يؤكد ما إذا كان بولسونارو هو الذي أدرج التعليق المهين.

وفي وقت سابق، اتهم بولسونارو نظيره ماكرون، بإضمار نوايا استعمارية، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إلى بذل جهود دولية لحماية غابات الأمازون التي تشهد حرائق متزايدة على نحو غير مسبوق.

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