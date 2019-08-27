مصدر بالمقاومة الفلسطينية للجزيرة: حال نشبت معركة مع حزب الله سندخل على خط المواجهة

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (الجزيرة) الفضائية، عن مصدر في المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، قوله: "في حال نشبت معركة مع (حزب الله) اللبناني في الشمال، فإن فصائل المقاومة في غزة، ستدخل على خط المواجهة".



وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد وجه تهديدات للاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم الرد على الاعتداءات الأخيرة، خاصة بعد قصف أهداف في لبنان وسوريا والعراق.



ويشار إلى أن عنصريْن من حزب الله اللبناني، استشهدا في قصف إسرائيلي قبل عدة أيام بدمشق، فيما أعلن الحزب مؤخراً عن إسقاط طائرتيْن مسيرتيْن، كانتا تحملان مواد متفجرة بغرض الاغتيال.