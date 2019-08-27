شؤون فلسطينية

طاقم الجراحة بمجمع ناصر يُنقذ حياة مصاب نتيجة نزيف حاد بأعمدة الشرايين

طاقم الجراحة بمجمع ناصر يُنقذ حياة مصاب نتيجة نزيف حاد بأعمدة الشرايين
رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلم
نجح الطاقم الطبي بقسم الجراحة بمجمع ناصر، في إنقاذ حياة مصاب، وصفت حالته بالخطرة، جراء إصابته بشظايا في الصدر والرقبة أثناء تواجده في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح الدكتور أيمن أبو عبيد، استشاري ورئيس قسم الجراحة بمجمع ناصر، أنه فور وصول المصاب، استقبلته الطواقم الطبية في قسم الطوارئ، وتم تشخيصه بشكل عاجل وإدخاله لقسم العمليات.

ويضيف: "أجرى الفريق الطبي المكون من عدة تخصصات، عمليات استكشاف للصدر من الجانب الأيسر تجاه القلب، حيث تم اكتشاف نزيف حاد من أحد تفرعات الشريان الأبهر الرئيسي للقلب، حيث تمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف القاتل
وإيقافه تماماً، ثم إصلاح الشريان، ووضع أنبوب في تجويف الصدر، وتوجت العملية بنجاح باهر.

ويشير أبو عبيد، إلى أنه تم نقل المريض المصاب إلى قسم العناية المركزة للمتابعة، حيث وظائفه الحيوية مستقرة، ويتماثل المريض للشفاء مع المتابعة العلاجية.

ووصف أبو عبيد هذه العملية بأنها من العمليات الدقيقة وتحتاج لمهارة عالية، نتيجة وجود النزيف في أعمدة الشرايين المغذية للقلب، والناقلة لماء الحياة "الدم"، وكان نتاجها إنقاذ المصاب من موت محقق.

إلى جانب ذلك، أشاد أبو عبيد بالجهود الجبارة من أطباء العناية المركزة، والعاملين بدائرة المختبر، الذين وفروا أكثر من 25 وحدة دم، حيث تم التعامل مباشرة بتشكيل فريق بنك الدم من داخل غرفة العناية المركزة بقسم الطوارئ، ومتابعتهم واهتمامهم بالحالة، وعمل اللازم رغم قلة الإمكانيات وشح المواد والمهمات الطبية.

من جانبهم، أثني ذوو المصاب على الجهد الكبير والعناية الفائقة التي أولاها أطباء المجمع لابنهم، والسرعة في إنقاذ حياته، كما شكروا مدير عام المجمع الدكتور محمد زقوت، والطواقم الطبية التي قدمت كل وسائل الدعم والإنقاذ لنجلهم.

هذا وشارك في إجراء العملية الجراحية كل من: د. سليم صقر، استشاري الجراحة، وأيمن أبوعبيد، ويحي عاشور، ومحمد غيث أخصائيي الجراحة والأوعية الدموية، واستشاري جراحة الصدر عبد العزيز الفرا، وداليا أبوجاموس من قسم العناية المركزة، واياد القرم من قسم التخدير، وفني تخدير معتز البهنساوي، وعبد الله أبو طعيمة، وتمريض العمليات، ودائرة الأشعة والمختبر. 

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يُعدُّ للقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية لكافة محافظات الضفة

الرئيس عباس يُعدُّ للقاءات جماهيرية وزيارات ميدانية لكافة محافظات الضفة

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

مصدر بالمقاومة الفلسطينية للجزيرة: حال نشبت معركة مع حزب الله سندخل على خط المواجهة

مصدر بالمقاومة الفلسطينية للجزيرة: حال نشبت معركة مع حزب الله سندخل على خط المواجهة

(فدا): ضبط النفس مصلحة وطنية في ظل العد التنازلي للحرب على غزة

(فدا): ضبط النفس مصلحة وطنية في ظل العد التنازلي للحرب على غزة

اشتية يوجه رسالة لـ&#34;حماس&#34; بشأن الانتخابات ويدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

اشتية يوجه رسالة لـ"حماس" بشأن الانتخابات ويدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

بشارة يُعيد الأموال لخزينة السلطة.. الوزراء &#34;الحسيني وقراقع وبسيسو وادعيس والأعرج&#34; يُعلّقون

بشارة يُعيد الأموال لخزينة السلطة.. الوزراء "الحسيني وقراقع وبسيسو وادعيس والأعرج" يُعلّقون

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة بعد قرار تقليص الوقود؟

كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة بعد قرار تقليص الوقود؟

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

بيان من حماس بشأن شطب الخارجية الأمريكية لفلسطين من قائمة دول الشرق الأوسط

طاقم الجراحة بمجمع ناصر يُنقذ حياة مصاب نتيجة نزيف حاد بأعمدة الشرايين

طاقم الجراحة بمجمع ناصر يُنقذ حياة مصاب نتيجة نزيف حاد بأعمدة الشرايين

(فدا): ضبط النفس مصلحة وطنية في ظل العد التنازلي للحرب على غزة

(فدا): ضبط النفس مصلحة وطنية في ظل العد التنازلي للحرب على غزة

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى.. الشعبية: الوحدة الوطنيّة شرط لازم للانتصار

في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى.. الشعبية: الوحدة الوطنيّة شرط لازم للانتصار

&#34;جامعة الأقصى&#34; تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

"جامعة الأقصى" تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

عضو كنيست: لا يهمنا اجتياح قطاع غزة ولكن تفكيك الذراع العسكري لحماس

عضو كنيست: لا يهمنا اجتياح قطاع غزة ولكن تفكيك الذراع العسكري لحماس

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في &#34;مقابر الأرقام&#34;

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في "مقابر الأرقام"

منوعات

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

عبدالله بالخير يصدم الجميع بتغيير شكله

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل &#34;همام في أمستردام&#34; مع زوجته وأولاده

بعد 20 عامًا.. صبري سعد بطل "همام في أمستردام" مع زوجته وأولاده

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

قصة حزينة تخرج للعلن أول مرة.. خطأ طبي أدى لاستئصال ثدي الفنانة شادية

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

ظهور نادر لشقيقة وائل كفوري وابنتيها

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد: معجبون يحاصرون سيارة حليمة بولند وتكاد تفقد الوعي

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

عربي

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

بِشَأن خَرق السيادة اللبنانية.. الحريري يَطلب من روسيا تَوجيه رسائل واضحة لإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة المركبات على الحدود مع لبنان

شاهد: إعلامي إسرائيلي يصف العرب بـ &#34;وحوش بشرية وقتلة&#34;

شاهد: إعلامي إسرائيلي يصف العرب بـ "وحوش بشرية وقتلة"

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين