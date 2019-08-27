طاقم الجراحة بمجمع ناصر يُنقذ حياة مصاب نتيجة نزيف حاد بأعمدة الشرايين





رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلمنجح الطاقم الطبي بقسم الجراحة بمجمع ناصر، في إنقاذ حياة مصاب، وصفت حالته بالخطرة، جراء إصابته بشظايا في الصدر والرقبة أثناء تواجده في مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.وأوضح الدكتور أيمن أبو عبيد، استشاري ورئيس قسم الجراحة بمجمع ناصر، أنه فور وصول المصاب، استقبلته الطواقم الطبية في قسم الطوارئ، وتم تشخيصه بشكل عاجل وإدخاله لقسم العمليات.ويضيف: "أجرى الفريق الطبي المكون من عدة تخصصات، عمليات استكشاف للصدر من الجانب الأيسر تجاه القلب، حيث تم اكتشاف نزيف حاد من أحد تفرعات الشريان الأبهر الرئيسي للقلب، حيث تمكن الفريق الطبي من السيطرة على النزيف القاتلوإيقافه تماماً، ثم إصلاح الشريان، ووضع أنبوب في تجويف الصدر، وتوجت العملية بنجاح باهر.ويشير أبو عبيد، إلى أنه تم نقل المريض المصاب إلى قسم العناية المركزة للمتابعة، حيث وظائفه الحيوية مستقرة، ويتماثل المريض للشفاء مع المتابعة العلاجية.ووصف أبو عبيد هذه العملية بأنها من العمليات الدقيقة وتحتاج لمهارة عالية، نتيجة وجود النزيف في أعمدة الشرايين المغذية للقلب، والناقلة لماء الحياة "الدم"، وكان نتاجها إنقاذ المصاب من موت محقق.إلى جانب ذلك، أشاد أبو عبيد بالجهود الجبارة من أطباء العناية المركزة، والعاملين بدائرة المختبر، الذين وفروا أكثر من 25 وحدة دم، حيث تم التعامل مباشرة بتشكيل فريق بنك الدم من داخل غرفة العناية المركزة بقسم الطوارئ، ومتابعتهم واهتمامهم بالحالة، وعمل اللازم رغم قلة الإمكانيات وشح المواد والمهمات الطبية.من جانبهم، أثني ذوو المصاب على الجهد الكبير والعناية الفائقة التي أولاها أطباء المجمع لابنهم، والسرعة في إنقاذ حياته، كما شكروا مدير عام المجمع الدكتور محمد زقوت، والطواقم الطبية التي قدمت كل وسائل الدعم والإنقاذ لنجلهم.هذا وشارك في إجراء العملية الجراحية كل من: د. سليم صقر، استشاري الجراحة، وأيمن أبوعبيد، ويحي عاشور، ومحمد غيث أخصائيي الجراحة والأوعية الدموية، واستشاري جراحة الصدر عبد العزيز الفرا، وداليا أبوجاموس من قسم العناية المركزة، واياد القرم من قسم التخدير، وفني تخدير معتز البهنساوي، وعبد الله أبو طعيمة، وتمريض العمليات، ودائرة الأشعة والمختبر.