شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين

الوزير المالكي يَتَسلّم أوراق اعتماد ممثل جمهورية بولندا الجديد لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل جمهورية بولندا الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين السيد Prazemsylaw Czyz.

وفي بداية اللقاء، رحب المالكي بالسفير الجديد، مؤكداً على أهمية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مثمناً الدعم الذي تقدمه بولندا للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، وبمواقفها الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

بدوره، عبر السفير عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، مؤكداً بأنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وتوسيعها لتشمل مجلات أخرى، واستمرار بلاده بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية، كما أكد التزام بلاده بموقف الاتحاد الأوروبي، وإيمانهم بالحل السلمي، وهو حل الدولتين على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة فلسطين.

وفي نهاية اللقاء، تمنى المالكي للسفير الجديد النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

حضر الاجتماع مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة الدكتورة أمل جادو، ورئيس المراسم مستشار أول عبير الرمحي، ورئيس قسم السياسة في الممثلية البولندية يوستينا بابيان.

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