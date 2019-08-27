شؤون فلسطينية

كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة بعد قرار تقليص الوقود؟

كيف سيكون جدول توزيع الكهرباء بمحافظات قطاع غزة بعد قرار تقليص الوقود؟
خاص دنيا الوطن
أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه حتى اللحظة، يتم العمل بجدول ثماني ساعات وصل، مقابل ثماني ساعات قطاع، مع عجز يصل إلى ثلاث ساعات في كل حصة يومياً.

وقالت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن": "قبل إصدار قرار الاحتلال بتقليص الوقود، وتوقف أحد المولدات في محطة التوليد، كان نفس الجدول، ولكن العجز كان يصل إلى ساعتين أو ساعتين ونصف، وليس بشكل يومي".

وبينت الشركة، أنه قبل القرار، كانت هناك معاناة من أزمة، ولكن بعد القرار زادت المعاناة، حيث كان يتم توصيل ما بين 6 إلى 8 ساعات من الكهرباء للمواطنين، ولكن مع القرار أصبح يتم توصيل خمس ساعات، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هناك مناطق حيوية بحاجة إلى الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى أن كمية الكهرباء التي يتم استلامها من الجانب الإسرائيلي، وصلت إلى 120 ميجاوات، ويتم من محطة التوليد استلام 45 ميجاوات، وبالتالي الطاقة المتوفرة 165 ميجاوات، لافتة إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 500 ميجاوات، ونسبة العجز وصلت إلى 335 ميجاوات.

وتوقعت، أن قرار تقليص الوقود، لن يستمر طويلاً، لافتة إلى أن القرار هو ضغط على الشعب الفلسطيني، واستخدامه لأمور انتخابية داخل إسرائيل، وهي سياسة عقاب جماعي.

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