نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

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رام الله - دنيا الوطن

وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يطالبه خلالها بالهدوء.



وقال نتنياهو في تصريحات له: "سمعت خطاب نصر الله، واقترح عليه الهدوء، إنه يعلم جيداً أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيداً"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلي.



وأضاف نتنياهو: "على زعماء حزب الله ولبنان وإيران، أن ينتبهوا لما يقولون وأن يراقبوا أفعالهم".



وكان نصر الله قد وجه تهديداً خلال خطاب له، قال فيه: "وقال نصر الله: "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية لمكان في لبنان، ويبقي الكيان الغاصب لفلسطين آمنًا في أي منطقة من مناطقه"، مضيفًا: "أقول لسكان الشمال، ولكل سكان فلسطين المحتلة، لا تعيشوا، لا تطمئنوا، ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار من هذا النوع".