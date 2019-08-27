نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم
رام الله - دنيا الوطن
وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يطالبه خلالها بالهدوء.
وقال نتنياهو في تصريحات له: "سمعت خطاب نصر الله، واقترح عليه الهدوء، إنه يعلم جيداً أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيداً"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلي.
وأضاف نتنياهو: "على زعماء حزب الله ولبنان وإيران، أن ينتبهوا لما يقولون وأن يراقبوا أفعالهم".
وكان نصر الله قد وجه تهديداً خلال خطاب له، قال فيه: "وقال نصر الله: "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية لمكان في لبنان، ويبقي الكيان الغاصب لفلسطين آمنًا في أي منطقة من مناطقه"، مضيفًا: "أقول لسكان الشمال، ولكل سكان فلسطين المحتلة، لا تعيشوا، لا تطمئنوا، ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار من هذا النوع".
وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يطالبه خلالها بالهدوء.
وقال نتنياهو في تصريحات له: "سمعت خطاب نصر الله، واقترح عليه الهدوء، إنه يعلم جيداً أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيداً"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلي.
وأضاف نتنياهو: "على زعماء حزب الله ولبنان وإيران، أن ينتبهوا لما يقولون وأن يراقبوا أفعالهم".
وكان نصر الله قد وجه تهديداً خلال خطاب له، قال فيه: "وقال نصر الله: "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية لمكان في لبنان، ويبقي الكيان الغاصب لفلسطين آمنًا في أي منطقة من مناطقه"، مضيفًا: "أقول لسكان الشمال، ولكل سكان فلسطين المحتلة، لا تعيشوا، لا تطمئنوا، ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار من هذا النوع".
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