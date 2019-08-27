دولي

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم

نتنياهو لحسن نصر الله: عليك بالهدوء.. ولإيران: راقبوا أفعالكم
رام الله - دنيا الوطن
وجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، رسالة إلى حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يطالبه خلالها بالهدوء.

وقال نتنياهو في تصريحات له: "سمعت خطاب نصر الله، واقترح عليه الهدوء، إنه يعلم جيداً أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها جيداً"، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو: "على زعماء حزب الله ولبنان وإيران، أن ينتبهوا لما يقولون وأن يراقبوا أفعالهم".

وكان نصر الله قد وجه تهديداً خلال خطاب له، قال فيه: "وقال نصر الله: "انتهى الزمن الذي تأتي فيه طائرات إسرائيلية لمكان في لبنان، ويبقي الكيان الغاصب لفلسطين آمنًا في أي منطقة من مناطقه"، مضيفًا: "أقول لسكان الشمال، ولكل سكان فلسطين المحتلة، لا تعيشوا، لا تطمئنوا، ولا تراهنوا لحظة واحدة أن حزب الله سيسمح بمسار من هذا النوع".

أخبار ذات صلة

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

أمريكا تتهم الصين بانتهاج &#34;أساليب البلطجة&#34;

أمريكا تتهم الصين بانتهاج "أساليب البلطجة"

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ&#34;حديث المستعمرات&#34; بسبب حرائق الأمازون

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ"حديث المستعمرات" بسبب حرائق الأمازون

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى.. الشعبية: الوحدة الوطنيّة شرط لازم للانتصار

في ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى.. الشعبية: الوحدة الوطنيّة شرط لازم للانتصار

&#34;جامعة الأقصى&#34; تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

"جامعة الأقصى" تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في &#34;مقابر الأرقام&#34;

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في "مقابر الأرقام"

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

منوعات

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين بلبنان

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين بلبنان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان