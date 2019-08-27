"جامعة الأقصى" تنظم سلسلة زيارات لجامعات ومؤسسات بريطانية

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رام الله - دنيا الوطن

نظم عميد شؤون العلاقات الدولية بجامعة الأقصى، نبيل عبد الله العيلة، زيارة للعديد من الجامعات والمؤسسات البريطانية، حيث شملت الزيارة كل من جامعة مانشستر وجامعة سالفورد وجامعة مانشستر متربولتن.



والتقي العيلة، خلال زيارته لجامعة مانشستر متروبولتن نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية Prof. Jennifer Walting وفي جامعة سالفورد التقى نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية والتبادل الطلابي Prof. Grogan Sam وفي جامعة مانشستر التقي عميد العلاقات الدولية بالجامعةLuff Dr. Tanya.



وقد تناولت اللقاءات التعريف بجامعة الأقصى وكلياتها المختلفة والبحث في فتح آفاق التبادل والتعاون الأكاديمي في مجال البحث العلمي بما يخدم تطوير العملية التعليمة، وبما يزيد التفاعل الثقافي بين المشاركين في برامج التعاون.



وتأتي هذه الزيارات من أجل تعزيز علاقة جامعة الأقصى مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم بما يضمن إيجاد مخرجات تعليمية مزودة بآخر مستجدات العلوم في مجالات التخصص، وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلية والعالمية.



كذلك قام العيلة بالتواصل مع العديد من المؤسسات والجهات المانحة مثل: Interpal وHuman Appeal وكذلك مؤسسة العون الطلابي حيث قام بزيارة مؤسسة Human Appeal وقدم لهم واجب الشكر لدعم مختبر محاكاة التمريض والذي سوف يشكل إضافة نوعية ومميزة لقسم التمريض بكلية العلوم الطبية بجامعة الأقصى لما سيقدمه لهم من امكانات فريدة في مجال التعليم التكنولوجي الصحي.



كذلك قام بزيارة مؤسسة Interpal وقدم لهم واجب الشكر للدعم الذي قدموه لدعم العديد من المشاريع بالجامعة ومنها تحرير الشهادات الجامعية.