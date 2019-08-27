مفوض عام (أونروا): نواجه تحديات عديدة لتمويل أنشطتنا

مفوض عام أونروا بيير كرينبول

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد بيير كرينبول، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة تواجه تحديات عديدة لتمويل أنشطتها.



وقال في مؤتمر صحفي بغزة: "فخورون بتمكيننا من بدء العام الدراسي في مدراس (أونروا) رغم التحديات"، موجهاً الشكر للدول المانحة التي "ساعدتنا في بدء العام الدراسي في مدارسنا".



وتابع: "العالم لا يقدر حقيقة المعاناة والألم وخيبة الأمل التي يعشيها الناس في غزة"، مشيراً إلى أن سكان قطاع غزة محرومون من حقوقهم الأساسية.



وكان المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سامي مشعشع، قال: إن الوكالة تعاني من عجز مالي، يتخطى 150 مليون دولار من أصل ميزانية تبلغ بليون و200 مليون دولار.



وأوضح مشعشع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) أمس الاثنين: أن الوكالة ما زالت تُعاني من عجز مالي كبير في ظل الهجمة الشرسة عليها، سواء من الإدارة الأمريكية، وقرارها بوقف المساعدات للوكالة، أو تجميد بعض الدول للأموال المرصودة والتبرعات للوكالة، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الجاري في قضايا داخلية تتعلق بها.