حماس تُوضح لـ"دنيا الوطن" الملفات المقرر مناقشتها مع المسؤولين المصريين بالقاهرة





وتابع: كما ستيم البحث حول العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والضفة الغربية، والاعتداء على المقدسات في مدينة القدس.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانوصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة عضو المكتب السياسي، روحي مشتهى إلى القاهرة؛ لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات لـ"دنيا الوطن": إن زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في سياق العلاقات المستمرة بين حماس ومصر، حيث إن هناك حرصاً من الجانبين على استمرار العلاقة.وشدّد على أن الحركة حريصة على تطوير العلاقة مع مصر دائماً، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان الملفات ذات الاهتمام المشترك.وقال قاسم: سيكون موضوع الدور المصري حاضراً بالمساعدة في التخفيف عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي.