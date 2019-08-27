عضو كنيست: لا يهمنا اجتياح قطاع غزة ولكن تفكيك الذراع العسكري لحماس





يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أكد في أكثر من مناسبة، أن الجيش يستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنقال غابي أشكنازي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الأسبق، عضو الكنيست الإسرائيلي: "لا نتحدث عن اجتياح قطاع غزة، وإسقاط حماس، ما يهمنا هو تفكيك الذراع العسكري لحماس".وأضاف في تصريحات له: "الناس يفهمون مقصدنا من مصطلح الإطاحة بحماس، أعتقد أنه ليس من مصلحتنا اجتياح قطاع غزة، واحتلاله والبقاء فيه".وتابع أشكنازي بقوله: "لا يعنينا من ستكون الحكومة في غزة، هذا لا يهمنا".