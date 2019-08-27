الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

رأت وزارة الخارجية والمغتربين، أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح الاحتلال والاستيطان، أسقطت دور الراعي الأمريكي في رعاية عملية السلام، وضربت أية مصداقية لنظامه في إدارة نزيهة للمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.





وشددت، على أنه إذا ما كان الرئيس الأمريكي، يرغب حقيقة في لعب مثل هذا الدور النزيه، فعليه أن يتراجع أولاً عن قراراته المنحازة للاحتلال، وفي مقدمتها قراره بشأن القدس، ونقل سفارة بلاده إليها.





وأكدت الوزارة من جديد أن شعبنا يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي، ولن يقبل بأي شكل من الأشكال المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.







وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، مُشيراً إلى أن الطرفين سئما من الصراع، ويرغبان في التوصل إلى اتفاق سلام، مُبدياً تفاؤله في تقبل الإسرائيليين والفلسطينيين لما بات يُعرف بـ (صفقة القرن)، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يستطع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، وسرعان ما عاد إلى الكشف عن إنحيازه الكامل لإسرائيل واحتلالها عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات للحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعت، متفاخراً بأنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي اتخذ قراراً بقطع تلك المساعدات.