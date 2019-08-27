شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي
رام الله - دنيا الوطن
رأت وزارة الخارجية والمغتربين، أن القرارات والإعلانات المنحازة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصالح الاحتلال والاستيطان، أسقطت دور الراعي الأمريكي في رعاية عملية السلام، وضربت أية مصداقية لنظامه في إدارة نزيهة للمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وشددت، على أنه إذا ما كان الرئيس الأمريكي، يرغب حقيقة في لعب مثل هذا الدور النزيه، فعليه أن يتراجع أولاً عن قراراته المنحازة للاحتلال، وفي مقدمتها قراره بشأن القدس، ونقل سفارة بلاده إليها. 

وأكدت الوزارة من جديد أن شعبنا يرفض بشكل قاطع سياسة الابتزاز المالي، ولن يقبل بأي شكل من الأشكال المساومة على حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وعلى رأسها قضية القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس، الإيحاء بأنه يقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع الإسرائيلي والفلسطيني، مُشيراً إلى أن الطرفين سئما من الصراع، ويرغبان في التوصل إلى اتفاق سلام، مُبدياً تفاؤله في تقبل الإسرائيليين والفلسطينيين لما بات يُعرف بـ (صفقة القرن)، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يستطع مواصلة هذا الإيحاء الإعلامي التضليلي، وسرعان ما عاد إلى الكشف عن إنحيازه الكامل لإسرائيل واحتلالها عندما ربط بين موافقة الفلسطينيين الجلوس على طاولة المفاوضات للحصول على المساعدات الأمريكية التي قطعت، متفاخراً بأنه الرئيس الأمريكي الوحيد الذي اتخذ قراراً بقطع تلك المساعدات. 

وأضاف بيان الخارجية "يعترف ترامب علناً بسياسة الإبتزاز المالي التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف ابتزازه سياسياً وفرض شروط الاستسلام والخضوع عليه، كما كشفت أقوال ترامب بالأمس عن تخبط واضح بشأن المواعيد المتكررة والمتضاربة الصادرة عن أركان إدارته حول موعد نشر الصفقة المزعومة، وفي جميع الحالات يتم ضبط تلك المواعيد بناءً على "ساعة" الانتخابات الإسرائيلية ومصالح نتنياهو".

وأكمل البيان: صحيح أن شعبنا سئم الصراع ويدفع يومياً أثماناً غالية جراء إستمرار الإحتلال والإستيطان والظلم التاريخي الذي وقع عليه، وصحيح أيضا أن قيادتنا عبرت في جميع المناسبات والمحافل تمسكها بخيار السلام ورغبتها في إنهاء الصراع، لكن ليس بأي ثمن وإنما وفقاً لمرجعيات السلام الدولية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. 

أخبار ذات صلة

حماس تُوضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; الملفات المقرر مناقشتها مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

حماس تُوضح لـ"دنيا الوطن" الملفات المقرر مناقشتها مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

عضو كنيست: لا يهمنا اجتياح قطاع غزة ولكن تفكيك الذراع العسكري لحماس

عضو كنيست: لا يهمنا اجتياح قطاع غزة ولكن تفكيك الذراع العسكري لحماس

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في &#34;مقابر الأرقام&#34;

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في "مقابر الأرقام"

&#34;التنمية&#34; تُوضح حقائق بشأن حجب أسماء بعض الأُسر من مخصصات الشؤون بالقطاع

"التنمية" تُوضح حقائق بشأن حجب أسماء بعض الأُسر من مخصصات الشؤون بالقطاع

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في &#34;مقابر الأرقام&#34;

في اليوم الوطني لاسترداد جثامينهم: 304 شهداء في "مقابر الأرقام"

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

الخارجية والمغتربين ترفض سياسة ترامب التي تعتمد الابتزاز المالي والسياسي

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

المفتي العام يستنكر الممارسات الإسرائيلية ضد الشخصيات الدينية والوطنية المقدسية

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس

الجيش الإسرائيلي: أخذنا قياسات لمنازل ثلاثة فلسطينيين يشتبه بصلتهم بعملية قتل جندي

الجيش الإسرائيلي: أخذنا قياسات لمنازل ثلاثة فلسطينيين يشتبه بصلتهم بعملية قتل جندي

سلهب: إجراءات الاحتلال في القدس استفزاز مباشر لمشاعر المسلمين

سلهب: إجراءات الاحتلال في القدس استفزاز مباشر لمشاعر المسلمين

منوعات

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

شاهد كيف بررت ريهام سعيد إهانتها لمرضى السمنة أمام لجنة الشكاوى

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

حلا شيحا تصدم جمهورها بجلسة تصوير جريئة.. والتعليق ممنوع

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

القناة 12: هكذا سيكون رد حزب الله اللبناني

القناة 12: هكذا سيكون رد حزب الله اللبناني