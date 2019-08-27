شؤون فلسطينية

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين

استخدام بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس نقلة في عالم التكنولوجيا بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
في ظل التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولمواكبة هذا التطور ولأجل الاستجابة لمتطلبات الثورة الرقمية، تعمل وزارة الاتصالات على ترسيخ البنية التحتية اللازمة لتأسيس قاعدة صلبة للتكنولوجيا الناشئة، حيث قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية بتاريخ 19 آب/ أغسطس 2019 تكليف وزير الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن السياسة العامة للانتقال إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث من المعلوم أن توفر IPv6 ضروري لتسريع عملية التحول الرقمي والشروع بتطبيق إنترنت الأشياء.

وكانت الوزارة قد شكلت فريقاً حكومياً، يعنى بالانتقال إلى بروتوكول الإنترنت الإصدار السادس IPV6، حيث تم عقد عدة دورات مبتدئة ومتقدمة في هذا المجال.

وتبين من خلال مسح أجراه الفريق الحكومي، أن جاهزية القطاع الحكومي في فلسطين للانتقال إلى الـ IPV6 تتعدى ما نسبته 70%.

أهمية الانتقال إلى IPv6

على الصعيد ذاته أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  أن تبني بروتوكول الانترنت الاصدار السادس ضروري لأجل التخطيط لتوسيع البنية الاساسية للانترنت وربط المزيد من المستخدمين والأجهزة بالانترنت، وأضافت أننا في عصر الانفجار الرقمي حيث أن جميع التطبيقات والبرامج باتت معتمدة على عناوين الانترنت لاستخدامها بالشكل المطلوب، ولذلك فإن التطبيق السريع لبروتوكول الانترنت (IPv6) يلغي فجوة محدودية بروتوكول الانترنت (IPv4) والتي تضمن توفير عناوين بعدد لا نهائي يعزز الاتصال المباشر بعناوين انترنت حقيقية.

يتيح هذا التوسع الكبير في عدد ال IP  أن تحصل جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الانترنت على عناوين فريدة لا يشاركها فيها أحد، حيث تمكّنها من الاتصال ببعضها والتّخاطب بشكل مباشر دون الحاجة للجوء إلى "مترجم عناوين الشّبك (NetworkAddress Translator, NAT). 
من الجدير ذكره، أن من بين الأجهزة الّتي يمكنها الانتفاع بهذا التوسع في فضاء العنونة، الهواتف الجوالة والسّيّارات والطّائرات والكاميرات والطابعات والبواخر المربوطة بشبكة من طراز "IPv6 متحرّك" ("Mobile IPv6").

التوافقية بين IPv4 و IPv6 

وأشارت الوزارة الى عدم القدرة للانتقال بشكل كلي من "IPv4 المستخدم حاليا"  إلى  IPv6، حيث أن الاصدار السادس بني أساسا ليكون متوافقا مع الإصدار الأقدم، مما يعني إمكانية أن يعملان معا لحين اكتمال الانتقال الكلي للإصدار الجديد، موضحة أنه باستطاعة المستخدمين الاستفادة من ميزات برتوكول

IPv6 وبنفس الوقت يمكنهم من استخدام برامج بروتوكول
 IPv4 وملحقاته لحين الانتقال بشكل كامل إلى IPv6 مؤكدة
 على أهمية التحول لبروتوكول IPv6 بوصفه ضرورة ملحة لكافة المستفيدين.

من الجدير ذكره، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستبعد في المدى المنظور إصدار جديد من برتوكول الانترنت سواء v7 أو V8 أو V10وذلك لتوفر العدد الهائل من عناوين
 IPv6.

وتجدر الإشارة، عندما ظهر IPv4 كان يتصور البعض حينها الى أن اعداد العناوين أكثر من كافية ولكن التطور الهائل والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدى الى حاجة ماسة وملحة الى عدد هائل من عناوين الانترنت.

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