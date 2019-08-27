السياحة: دورة استدراكية للأدلاء السياحيين في مدينة القدس





وزيرة السياحة والآثار السيدة رُلى معايعة، تحدثت عن أهمية عقد هذه الدورات وخصوصاً في مدينة القدس لما تمثله من رسالة واضحة وقوية عن أهمية مدينة القدس عاصمة في ظل الظروف التي تمر بها مدينة القدس من اعتداءات وسياسات تهدف لتغيير الرواية الحقيقية لهذه المدينة المقدسة وفرض روايات مزورة تخدم الاحتلال وتساهم في تغيير الواقع الفلسطيني العربي لهذه المدينة العربية، علاوة على ان ما تحتويه هذه المدينة المقدسة من مواقع أثرية ودينية وتراثية هي مواقع فلسطينية عربية أصيلة ولا يمكن التنازل بتغيير الرواية الحقيقية لهذه المواقع.





وأكدت معايعة أهمية الدورات الاستدراكية في تحسين مستوى الخدمة السياحية المقدمة للسائح وتطوير وتعزيز قدرات وتحديث معلومات الأدلاء السياحيين والذين يمثلون الواجهة السياحية الامامية لفلسطين، وضرورة امتلاك الادلاء السياحيين كافة المعلومات التاريخية والثقافية والسياسية والمهارات والتقنيات اللازمة امام السياح القادمين لزيارة فلسطين.





وتحدث أسامة استيتة، قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للخدمات السياحية، عن أهمية الدورات الاستدراكية التي تعقدها وزارة السياحة والآثار بشكل دوري، والتي تأتي ضمن سياسات الوزارة للنهوض بالواقع السياحي في فلسطين ورفع مستوى اداء الإدلاء السياحيين والاستمرار بسياسات تطوير كافة اجزاء القطاع السياحي الفلسطيني، وبهدف إنعاش وتجديد المعلومات للأدلاء السياحيين المرخصين حول المواقع الاثرية والتراثية وأخر المكتشفات، حيث تعتبر الدورات الاستدراكية متطلب إجباري وشرط أساسي لتجديد الترخيص السنوي للأدلاء السياحيين الفلسطينيين.





وبدوره، فقد أشاد يوسف عيدة، رئيس نقابة أدلاء السياحة العربية بجهود الوزارة للنهوض بالدليل السياحي، مؤكداً على ضرورة استمرار الشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مختلف المجالات، علاوة على ضرورة تكاتف الجهود مع جميع الشركاء ليكون الدليل هو الواجهة الأمامية لفلسطين، والشريك الأساسي في نقل الصورة الحقيقية لزوار فلسطين.





وتجدر الإشارة إلى أن السيد يوسف عيدة، رئيس النقابة قد قدم الشرح والمعلومات للأدلاء السياحيين المشاركين في هذه الدورة، حيث بلغ عدهم حوالي 25 دليلاً سياحياً فلسطينياً مرخصاً.







رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع نقابة الأدلاء السياحة العربية، دورة استدراكية جديدة للأدلاء السياحيين الفلسطينيين في مدينة القدس، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية لتطوير مهنة الدليل السياحي، ورفد العاملين في هذه المهنة السياحية المهمة بكافة المعلومات اللازمة؛ لخدمة السائح القادم لزيارة فلسطين.