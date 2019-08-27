الجيش الإسرائيلي: أخذنا قياسات لمنازل ثلاثة فلسطينيين يشتبه بصلتهم بعملية قتل جندي

المكان الذي قتل فيه سوريك - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن قوات الجيش رسمت خرائط وقياسات لمنازل ثلاثة فلسطينيين، في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.



وأضاف: أن الفلسطينيين الثلاثة، يشتبه بصلتهم في عملية طعن وقتل الجندي دفير (يهودا) سوريك، فيما تم رسم الخرائط لدراسة إمكانية هدم المنازل.



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أفادت اليوم، أن نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأخذ الجنود قياسات ثلاثة منازل وصوروها من الداخل والخارج، وفتشوا عدداً آخر.



وقتل سوريك في الثامن من آب/ أغسطس الجاري، إثر تعرضه للطعن بالسكين بالقرب من مستوطنة (غوش عتسيون) المقامة على أراضي المواطنين في بيت لحم.