سلهب: إجراءات الاحتلال في القدس استفزاز مباشر لمشاعر المسلمين

وشدّد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، على أن إجراءات الاحتلال في القدس لن تحول دون واجبنا في الدفاع عن الأقصى في وجه الهجمة الشرسة من الاقتحامات، والتي كان أخطرها صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك.





ودعا سلهب الأمتين العربية والإسلامية، إلى اتخاذ مواقف فعلية في الدفاع عن الأقصى، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية، الشيخ عبد العظيم سلهب: إن إجراءات الاحتلال في القدس، تمثّل استفزازاً مباشراً لمشاعر المسلمين، سواء باقتحامات المسجد الأقصى أو أوامر الاعتقال والإبعاد، وكان آخرها استدعاء رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري.