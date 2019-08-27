وزيرة الصحة: رجل أعمال فلسطيني يتبرع بإنشاء مركز لغسيل الكلى بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، أن رجل الأعمال صلاح الدغمة، تبرع بإنشاء مركز لغسيل الكلى في مجمع ناصر الطبي بخانيونس بحوالي مليون دولار.وأضافت الكيلة، خلال اجتماعها برجل الأعمال الدغمة برفقة رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، السيد طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الاستشاري الدكتور سالم أبو خيزران، أن هذا التبرع يدلل على أصالة أبناء شعبناوتكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص مع الحكومة والشعب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يواجهها شعبنا.من جهته، قال الدغمة: إن المركز سيكون في مرحلته الأولى مكون من طابقين، بسعة 22 ماكينة غسيل كلى، فيما سيؤسس لـ 6 طبقات مستقبلاً.وأضاف أن مخططات المركز جاهزة، وأن الإشراف الكامل على المشروع، سيكون لوزارة الصحة، لتقديم أجود الخدمات الطبية مرضى الكلى.