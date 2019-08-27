أبو هولي: استمرار العجز المالي لـ (أونروا) سيؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن اجتماعاً تحضيرياً، سيعقد مع الدول المضيفة للاجئين الثلاثاء المقبل، تمهيداً لاجتماع وزراء خارجية الدول العربية في الشهر ذاته، لبحث الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، معرباً عن أمله أن تعمل الدول العربية على تقليص قيمة العجز البالغة 150 مليون دولار.





وأضاف أبو هولي: أن اجتماعاً آخر للدول المانحة، سيعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أواخر أيلول/ سبتمبر المقبل، سيبحث أيضاً الدعم المالي لـ (أونروا).



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أهمية تجديد التفويض لوكالة (أونروا) لتستمر في تقديم خدماتها للاجئين، مستنكراً في السياق حملات التشويه التي تقودها الولايات المتحدة بحق الوكالة، مطالباً بضرورة الإعلان عن نتائج التحقيقات في ملف الفساد الذي تتهم فيه (أونروا).

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي من استمرار العجز المالي في ميزانية وكالة (أونروا) للأشهر الأربعة المقبلة، الأمر الذي سيؤثر على الخدمات المقدمة للاجئين، وبالتالي تعطيلها.