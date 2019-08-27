قيادية بـ"فتح": الولايات المتحدة لا تمتلك مشروعاً سياسياً لحل القضية الفلسطينية



وأوضحت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا تمتلك الحق في أن تقدم أي رؤية للحل في ظل هذا التساوق مع إسرائيل.





وأشارت إلى أن الإعلان المتكرر من قبل الولايات المتحدة عن مواعيد طرح ما تسمى (صفقة القرن) يأتي في إطار محاولتها إرباك المنطقة، وزرع الشكوك حولها، والأهم هو أن الإطار العام لهذه الصفقة لا يستند أصلاً إلى قرارات الشرعية الدولية، وبالتالي لن يتم القبول به فلسطينياً.



وفيما يتعلق بإعلان رئيس حكومة الاحتلال بناء وحدات استيطانية في مستوطنة (دوليب)، أشارت سلامة إلى أن ذلك يندرج في إطار تصعيد المشاريع الاستيطانية ضمن السباق المحموم في سياق العملية الانتخابية في إسرائيل لكسب أصوات المتطرفين والعنصريين من الأحزاب اليمينية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تمتلك مشروعاً سياسياً لحل القضية الفلسطينية، بل تحاول المناورة في هذا الملف، وسط انحيازها الكامل لدولة الاحتلال.