الرجوب: استمرار الإدارة الأميركية في الانحياز لإسرائيل سيجر المنطقة لدوامة العنف



وقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء: إن استمرار الإدارة الأميركية في الانحياز لإسرائيل سيجر المنطقة إلى دوامة العنف، مؤكداً أن محاولات واشنطن لشطب شعبنا وقضيته يائسة وستفشل.



وأوضح الرجوب: أن "محاولات واشنطن لشطبنا سخيفة فنحن لدينا دولة ولنا علمنا، ونحن عضو مراقب في مجلس الأمن ولنا ممثليات وسفارات في العالم، ضعف تلك المجودة للاحتلال، وهذا نابع من الاعتراف الدولي بنا".





وأكد أن صمود شعبنا وإصراره وتحقيق الوحدة الوطنية وعلاقاتنا مع الإقليم، هي التي تقرر وجودنا على هذه الأرض، وليس ترامب وإدارته الفاشلة التي تقوم برشوة بعض الدول لتنحاز لها ولمواقفها.





واعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، عن أمله في أن تبقى فلسطين القضية المركزية عربياً، مشيراً إلى أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة، دون حل القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة

المستقلة وعاصمتها القدس.

رام الله - دنيا الوطنوصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب شطب الخارجية الأميركية لاسم فلسطين من قائمة دول المنطقة بالخطوة السخيفة والفارغة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تساوقاً مع اليمين الإسرائيلي المتطرف؛ لإبقاء نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية في الانتخابات المقبلة.