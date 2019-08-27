هندسة "الجيوماتيكس" بجامعة النجاح خطوة متقدمة وفريدة للمهندسين والمجتمع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن- عنان الناصر

يعد تخصص هندسة الجيوماتيكس أحد تخصصات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية، وهو تخصص هندسي يهدف إلى إبراز وتمثيل الفراغ الذي نعيش فيه ونستخدمه سواء كان فوق اليابسة أو تحت سطح الماء أو حتى في الفضاء وذلك لتسهيل تصميم وتنفيذ المشاريع الهندسية المختلفة بأعلى دقة وأقل وقت وتكلفة وأكثر أمانا، وبالتالي فإن هذا التخصص يدخل في مختلف مجالات الحياة وفقا لما ذكره الدكتور ناجح تميم، المتخصص في المساحة والجيوماتيكس في كلية الهندسة في الجامعة.



الإختلاف عن تخصصات المساحة



وبحسب الدكتور تميم، فإن أوجه الإختلاف عن تخصصات المساحة المطروحة متعددة وقال: "هنا ننطلق من تعريف ما هو المهندس لأننا نقول هندسة الجيوماتيكس، فالمهندس المتخصص هو الذي يقوم بتطبيق المعرفة العلمية والرياضية في حل المشاكل وتسهيل أمور الحياة فالمهندس يقوم بتصميم المباني والمشاريع والالات والنظم آخذا بعين الاعتبار المعايير الأربع السابقة وهي : الدقة والوقت والتكلفة والآمان".



وأضاف الدكتور تميم: "مهندس الجيوماتيكس يركز على الجوانب العملية والتطبيقية وهو بهذا الاختلاف يتميز عن تخصصات المساحة الاخرى التي تركز على الجانب التطبيقي، حيث هناك فرق بين من يصنع القرار ومن يأخذ القرار ونحن هنا نريد صناع قرار.



أهمية التخصص



وحول أهمية التخصص الجديد استعرض عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات الدكتور خالد الساحلي أهمية طرح هذا التخصص خاصة في ظل حاجة السوق الفلسطيني الماسة لهذا التخصص الفريد في مختلف مجالات الحياة.



وقال الدكتور الساحلي: " التخصص يعد إضافة فريدة ونوعية وبالتالي سيكون هناك مختصين أكفاء في السوق الفلسطيني وخارجه".



وبين الدكتور الساحلي، أن خطة البرنامج قد وضعت وفق أحدث النظم العالمية ويركز البرنامج على زيادة الجودة ودقة المشاريع وتقليل كل من التكلفة والوقت، حيث سيكون للمهندس المساهمة في تحقيق هذه الأهداف.



من جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس قسم الجغرافيا والجيوماتيكس في جامعة النجاح الوطنية أن طالب تخصص هندسة الجيوماتيكس سيتميز عن غيره بكم المساقات المميزة والفريدة النظرية والعملية التي تم جمعها من عدة تخصصات متفرقة وحديثة لتكون في متناول اليد للطالب ويكون الخريج على قدر عالٍ من الكفاءة. كما سيكون لدى الخريج القدرة على استخدام طائرات "الدرون" لجمع البيانات بدقة وسرعة عالية، وكذلك استخدام أنظمة تحديد المواقع العالمية في الأماكن المغلقة والصعبة.



مجالات العمل



وتبعا لعميد كلية الهندسة والدكتور تميم فإن مجالات العمل للطلبة الخريجين من تخصص هندسة الجيوماتيكس عديدة ومن بينها :



خريج هندسة الجيوماتيكس يسجل في كل من نقابتي المهندسين والمساحين المرخصين. ويستطيع الخريج العمل في المكاتب الهندسية والاستشارية وشركات التطوير العقاري، وكذلك العمل في المؤسسات الحكومية والوزارات والبلديات والمركز الجغرافي وشركات أنظمة المعلومات الجغرافية، هذا بالإضافة إلى العمل كمساح مرخص. كما يستطيع المهندس الخريج المساهمة بشكل كبير في أعمال التسوية والتي تجري في الضفة الغربية ويستطيع أن يساهم في إعداد المخططات الهيكلية.



وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي يستطيع مهندس الجيوماتيكس العمل في محطات الفضاء العالمية، كما يستطيع تصميم خطوط الطيران والسفن ويسهم في تصميم برامج الملاحة المختلفة المربوطة بنظام التوقيع العالمي (GPS ) وبالتالي تكمن أهمية هذا التخصص محليا وإقليميا وعالميا.



الكادر التعليمي والخطة الدراسية



وبحسب الدكتور تميم، فإن طرح هذا التخصص جاء بعد استكمال كافة الإجراءات المطلوبة بدعم ومتابعة إدارة ورئيس جامعة النجاح الأستاذ الدكتور ماهر النتشة وقد تم استكمال المتطلبات لفتح واعتماد هذا التخصص حسب الأصول واكتمال الكادر اللازم لتدريس هذا التخصص بكافة تفرعاته التي تشمل، المساحة الارضية والعقارية، والمساحة الجوية، والمساحة باستخدام الأقمار الاصطناعية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وعلم الجيوديزيا وهو العلم الذي يبحث في شكل وحجم الأرض، وعلم انتاج الخرائط والمخططات وغيرها.



ويتمثل التدريس بالتركيز على الشقين النظري والعملي وهناك مختبرات متوفرة سيتم رفدها بكل ما هو جديد في تكنولوجيا القياس.



وتشتمل الخطة الدراسية على 158 ساعة تحتوي على مساقات تضم التخصصات التي سبق ذكرها، وبذلك يكون التخصص فريدا من نوعه وسيكون قادرا على استقطاب طلبة من مختلف دول العالم في حال سنحت الظروف بذلك.



وكانت جامعة النجاح الوطنية وضمن توجهاتها للتميز ومواكبة التطور العالمي، ولرفد السوق المحلي والإقليمي والعالمي بتخصصات حديثة ومميزة، استحدثت مؤخراً، تخصصاً جديداً في درجة البكالوريوس بعنوان: "هندسة الجيوماتيكس" والذي سيكون متاحاً أمام الطلبة الراغبين بدراسته إعتباراً من الفصل الأول للعام الأكاديمي 2019 /2020.