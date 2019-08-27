روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات





جاء ذلك، بعدما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع بنظيره الإيراني؛ لإنهاء الأزمة المرتبطة بأنشطة طهران النووية، ولكن في حال سمحت الظروف "الصحيحة"، وفق تعبيره.



وقال روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة: "إن طهران لم ترغب مطلقاً في امتلاك أسلحة نووية" مضيفاً: أن بلاده مستعدة دوماً للحوار، كما نقلت وكالة (رويتزر) للأنباء.



وأضاف: "لكن ينبغي لواشنطن أولاً أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والظالمة المفروضة على إيران".



وقال الرئيس الإيراني: "سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق (النووي) المبرم عام 2015 إذا لم يجر ضمان مصالحنا".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يوم الثلاثاء: إن طهران ليس لديها نية للحوار مع الولايات المتحدة إلا إذا رفعت كل العقوبات المفروضة عليها.