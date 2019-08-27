شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل
جنود الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت نحو 30 آلية عسكرية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، وأخذ الجنود قياسات ثلاثة منازل وصوروها من الداخل والخارج.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فإن الجنود فتشوا عدداً آخر من المنازل، وسلموا مواطناً بلاغاً لمراجعة المخابرات.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزلي الأسيرين أحمد عارف العصافرة، ومؤمن سعيد عطية الزهور، ومنزل جده عطية الزهور، وأخرجت ساكنيها لأخذ قياساتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من أصحابها الأسير المحرر علي محمد العصافرة، وبسام عطية الزهور، وكامل العطاونة، كما سلمت الشاب عبد المهدي الزهور، بلاغاً لمراجعة مخابراتها، بعد مداهمة منزله.

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