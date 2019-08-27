شؤون فلسطينية

"القاهرة عمان" يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

"القاهرة عمان" يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"
رام الله - دنيا الوطن
فازت المواطنة سعاد ابراهيم عبد الكريم حسين، المدخرة لدى بنك القاهرة عمان -فرع طولكرم، بجائزة الأسبوع التاسع عشر ضمن حملة البنك على حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة"، وقيمتها 30,000 دولار.

ولم يدر بخلد المواطنة حسين، وتقيم وعائلتها في دولة الكويت، أن إجازتها في فلسطين، وفتحها للحساب هنا، سيحمل لها بشرى فوزها بجائزة فاقت كافة تصوراتها، وقالت حسين بنبرة لا تخلو من سعادة بادية: إنني مسرورة جداً، فهذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها بجائزة كبيرة بهذا القدر.

وأوضحت، أن الفرحة لم تقتصر عليها فحسب، بل تعدتها لتشمل أسرتها، موضحة في الوقت نفسه، أنها تتعامل مع بنك القاهرة عمان منذ أمد طويل، وقالت: لم أتوقع بتاتا، ونحن نقضي العطلة الصيفية في بلدنا، هذه المفاجأة من قبل البنك.

وذكرت أنها تفكر في استثمار قيمة الجائزة في شراء قطعة أرض، وأثنت على خدمات البنك وحملاته، مبينة أنها تعلم الكثير عن حملة التوفير الخاصة به، وحثت الجمهور على فتح حسابات توفير لدى البنك، للتمتع بالمزايا الكثيرة والاستثنائية التي يتيحها لعملائه.

كما أعلن البنك عن الفائز بجائزة القسيمة الشرائية بقيمة 2500 دولار من "سبيتاني"، وكانت من نصيب المواطن عبدالرحمن محمد عبدالرحمن جوابره، المدخر لدى مكتب النجاح في نابلس.

وتعتبر حملة "كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، إضافة إلى قسائم شرائية أيضاً بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على سحب على سيارتي (BMW)، تم الأول خلال الشهر الماضي، بينما سيجري الثاني خلال كانون الثاني/ يناير 2019.

يذكر، أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.

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