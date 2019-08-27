شاهد: إعلامي إسرائيلي يصف العرب بـ "وحوش بشرية وقتلة"

رام الله - دنيا الوطن

وصف الإعلامي الإسرائيلي، يارون لندن، العرب بـ "الوحوش البشرية"، مطلقاً عليهم أوصافاً عنصرية ومهينة، وذلك خلال لقاء مع قناة (كان) الإسرائيلية.





جاء ذلك، في حلقة من برنامج "غيؤولا ولندن"، الذي يتشارك بتقديمه مع الإعلامية، غيؤولا إيفن ساعر​، حيث تناولت الحلقة قضية ثلاثة مستوطنين إسرائيليين، اختطفوا وقتلوا برصاص فلسطينيين عام 2014 في الخليل جنوب الضفة الغربية.







وأردف: "العرب واليسار سيقولون: إن لندن عنصري، بينما سيقول اليمين إن لندن يساري، ويقول أيضاً إن العرب قتلة... هذا ممل، لا تفعلوا ذلك".

وقال لندن: "العرب وحوش وقتلة، يقتلون بعضهم البعض أيضاً، هم لا يكرهون اليهود فحسب، هم يقتلون أنفسهم أولاً، من اليمين إلى اليسار ومن الأمام إلى الخلف ومن الشرق إلى الغرب، عرب يذبحون عرباً".وتابع لندن: "لا توجد مشكلة في ذلك، أنا لا أتحدث هنا عن الفلسطينيين فحسب بل عن الثقافة العربية"، متابعاً: "قبل الانتهاء، همس معدو البرنامج في أذني بأن هناك احتجاجات في شبكات التواصل الاجتماعي على تصريحاتي بشأن القتل في الحضارة العربية".