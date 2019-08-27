عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى عسكريون أمريكيون، تجربة لقيادة الدبابات الروسية من طراز (تي- 80) أثناء المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.



ويعد اللواء المدرع الثالث الوحيد في جيش كوريا الجنوبية الذي يستخدم المعدات العسكرية الروسية، وإضافة إلى دبابات (تي- 80) يستخدم اللواء مركبة المشاة القتالية الروسية (بي أم بي-3)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت دبابة (تي- 80) الروسية أقوى دبابة في كوريا الجنوبية خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، وقبل تحديثها تم تخزينها في القواعد العسكرية كاحتياطي استراتيجي، وكان من المخطط بدء استخدامها حال بروز تهديد عسكري أو بدء أعمال عسكرية واسعة، ومنذ 3 سنوات قررت سيئول تحديثها في مصنع (أومسك ترانس ماش) في روسيا.