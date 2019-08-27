عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، عن إسقاط طائرة مسيرة، أطلقتها جماعة (أنصار الله) اليمنية الحوثية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وفق (روسيا اليوم).

وأسقطت الطائرة في المجال الجوي اليمني، في حين لم يعلن تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين عن شن أي هجمات جديدة بعد هجوم أمس الاثنين، الذي استهدف قاعدة الملك خالد بمنطقة خميس مشيط جنوبي السعودية، بعدد من طائرات "صماد 3" المسيرة.

وتكرر في الفترة الأخيرة إعلان الحوثيين عن عمليات إطلاق  طائرات مسيرة تحمل متفجرات، لاستهداف المواقع الحيوية والقواعد العسكرية في السعودية؛ ليخرج في كل مرة التحالف العربي وينفي الواقعة، أو يؤكدها مع الإعلان عن إسقاط هذه الطائرات وتدميرها.

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