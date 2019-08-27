دولي

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020
رام الله - دنيا الوطن
تعتزم الحكومة الأميركية، إطلاق برنامج في غضون شهر، يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020.

وتستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع للتحقق من أهلية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم، لكن متسللين روسا اخترقوها في 2016 سعياً لجمع معلومات، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون: "إن مسؤولي المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب لن يستهدفوا قواعد البيانات في 2020 فحسب، بل سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها".

وقال مسؤول أميركي كبير: "نعتبر هذه الأنظمة خطراً كبيراً" لأنها ضمن جوانب قليلة من تكنولوجيا الانتخابات متصلة بالإنترنت بشكل منتظم.

وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية وهو نوع من الفيروسات، عطل شبكات كمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.

وعادة يغلق برنامج الفدية نظام جهاز الكمبيوتر المستهدف لحين دفع فدية للمتسلل عادة ما تكون في صورة عملة رقمية.

وتسير الجهود المبذولة لمواجهة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الانتخابات بالتوازي مع توجيه لأجهزة المخابرات لتحديد اتجاهات الهجوم الرقمي الأكثر ترجيحاً في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان يدعم مبادرة وزارة الأمن الداخلي "من الضروري أن تحد الولايات والبلديات من إتاحة المعلومات عن الأنظمة الانتخابية أو العمليات الإدارية، وأن تقوم بتأمين المواقع الإلكترونية، وقواعد البيانات التي يمكن استغلالها".

وسيتواصل برنامج وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني مع مسؤولي الانتخابات في الولايات للاستعداد لسيناريو برنامج الفدية، وسيتم توفير المواد التعليمية وتجربة اختراق الكمبيوتر عن بعد ومسح الثغرات، بالإضافة إلى قائمة من التوصيات بشأن كيفية الوقاية من برنامج الفدية وعلاجه.

أخبار ذات صلة

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

أمريكا تتهم الصين بانتهاج &#34;أساليب البلطجة&#34;

أمريكا تتهم الصين بانتهاج "أساليب البلطجة"

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ&#34;حديث المستعمرات&#34; بسبب حرائق الأمازون

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ"حديث المستعمرات" بسبب حرائق الأمازون

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت &#34;وشيكة&#34; في قطاع غزة

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت "وشيكة" في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

"الميزان" يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

&#34;القاهرة عمان&#34; يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته &#34;كل أسبوع فرحة&#34;

"القاهرة عمان" يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

منوعات

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة