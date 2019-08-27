دولي

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

واحتجزت السلطات الصينية، يانغ هينغجون في بكين، لعدة أشهر دون أن توجه له اتهامات، لكنّ باين قالت في بيان: إنّ الباحث والمؤلف أوقف رسمياً في 23 آب/ أغسطس.

واعتقل يانغ، وهو ناشط مؤيد للديمقراطية، في كانون الثاني/ يناير بعد وقت قصير من عودة نادرة له للصين من الولايات المتحدة.

وقالت باين: "ينبغي الإفراج عن دكتور يانغ إذا كان معتقلاً بسبب آرائه السياسية"، معبّرة عن مخاوفها من الظروف القاسية المحتجز فيها.

وتابعت: "نتوقع أن يتم تلبية المعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات".

وشكّل صمت الصين حيال مصير يانغ، ورفض منحه زيارة قنصلية، نقطة خلاف في علاقات البلدين التي تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية، وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ.

والاثنين، جاء في تحقيق رسمي حول وقائع فساد متورط فيها مطور عقارات صيني واسع النفوذ سلّم 100 ألف دولار أسترالي نقداً إلى مقر حزب العمل المعارض قبل انتخابات العام 2015.

وتم منع المشتبه به هوانغ شيانغمو، من العودة إلى أستراليا في شباط/ فبراير الفائت.

وتحرص أستراليا تقليديًا على تجنب الاحتكاك مع أكبر شريك تجاري لها، لكن بيان الوزيرة باين كان شديد اللهجة على غير المعتاد.

إذ قالت "لقد تم احتجاز الدكتور يانغ في بكين في ظروف قاسية دون تهمة لأكثر من سبعة أشهر".

وتابعت "منذ ذلك الوقت، لم تشرح الصين أسباب اعتقال الدكتور يانغ، ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه، أو بتلقي زيارات عائلية".

وقالت باين إنها أثارت القضية خمس مرات مع نظيرها الصيني وانغ يي شخصياً، وعبر الخطابات.

وقال محاميه لوكالة (فرانس برس): "إنّ يانغ كان في البداية محتجزاً بموجب "مراقبة سكنية في مكان محدد، قبل نقله لاحقاً إلى مقر احتجاز جنائي".

أخبار ذات صلة

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

أمريكا تتهم الصين بانتهاج &#34;أساليب البلطجة&#34;

أمريكا تتهم الصين بانتهاج "أساليب البلطجة"

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ&#34;حديث المستعمرات&#34; بسبب حرائق الأمازون

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ"حديث المستعمرات" بسبب حرائق الأمازون

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت &#34;وشيكة&#34; في قطاع غزة

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت "وشيكة" في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

"الميزان" يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

&#34;القاهرة عمان&#34; يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته &#34;كل أسبوع فرحة&#34;

"القاهرة عمان" يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

منوعات

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة