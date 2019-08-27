أمريكا تتهم الصين بانتهاج "أساليب البلطجة"





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن الصين تتدخل قسراً في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها، متهمة بكين بانتهاج "أساليب بلطجة".وقال البنتاغون، في بيان له، الثلاثاء: "في الآونة الأخيرة، استأنفت الصين تدخلها قسراً في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي، لن تفوز الصين بثقة جيرانها، ولا احترام المجتمع الدولي بمواصلة أساليب البلطجة".وأضاف البنتاغون أن أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصيني، وي فنع خه، هذا العام، بالتزام بلاده "بمسار التطوير السلمي"، وفق (روسيا اليوم).وأظهرت بيانات لتتبع حركة السفن، أن سفينة استطلاع صينية وسعت نطاق أنشطتها يوم السبت؛ لتشمل منطقة قريبة للساحل الفيتنامي، بعد أن عبرت الولايات المتحدة وأستراليا عن قلقهما بشأن تصرفات الصين في ممرات مائية متنازع عليها.ويوجد نزاع بين فيتنام والصين منذ سنوات بشأن منطقة مائية، يرجح كثيرون أن تكون غنية بمصادر الطاقة، وممر شحن مزدحم في بحر الصين الجنوبي.