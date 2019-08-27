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حزب الله يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين بلبنان

حزب الله يكشف تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين بلبنان
الطائرة المُسيرة التي أُسقطت بالضاحية الجنوبية
رام الله - دنيا الوطن
كشف (حزب الله) اللبناني، مساء الاثنين، تفاصيل جديدة حول إسقاط الطائرتين الإسرائيليتين في الضاحية الجنوبية بلبنان أول أمس الأحد.

وقال الحزب، في بيان صحفي: إنه "بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى، التي سقطت في ‏الضاحية الجنوبية، تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام".

وأوضح البيان، أن المواد ‏المتفجرة الموجودة بداخلها من نوع ‏C4‎‏، وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وتابع البيان: "بناء على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها، فإننا نؤكد أن هدف ‏الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع، وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير، تماما كما حصل مع ‏الطائرة المسيرة الثانية".

وأكمل: "بالتالي فإننا نؤكد أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت الأحد الماضي لهجوم من طائرتين ‏مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية، ‏وإننا نضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين، والرأي العام، وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء".

وأعلن "حزب الله" اللبناني، فجر الأحد الماضي، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية، سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلاً له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها، فيما أكدت حكومة البلاد لاحقاً وقوع الحادث، معتبرة أنه اعتداء سافر من قبل إسرائيل على سيادة لبنان.

وفي خطاب ألقاه عقب الحادث، قال الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله، إن الأمر يمثل أول عدوان من نوعه ضد لبنان من قبل إسرائيل، قائلاً في تطرقه إلى المعلومات الأولية: إن الطائرة الأولى كانت مهمتها استطلاعية لإعطاء صورة دقيقة للهدف الذي خططت لضربه الطائرة الثانية.

وأصدرت وزارة الخارجية، بياناً طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا "الخرق الخطير للسيادة اللبنانية"، فيما لم تُعلق إسرائيل رسمياً على الحادث.

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