دولي

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ"حديث المستعمرات" بسبب حرائق الأمازون

البرازيل تَرُدُّ على فرنسا بـ"حديث المستعمرات" بسبب حرائق الأمازون
رام الله - دنيا الوطن
رفضت البرازيل، ليل الاثنين الثلاثاء، المساعدات المقدمة من دول (مجموعة السبع) لإخماد الحرائق في غابات الأمازون، مع إبلاغ مسؤول برازيلي كبير الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالاكتفاء برعاية "بلاده ومستعمراته".

وأفاد أونيكس لورنزوني، كبير موظفي إدارة الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، لموقع (جي 1) الإخباري: "نقدّر (العرض) لكنّ ربما هذه الموارد مناسبة أكثر لإعادة تشجير أوروبا"، في إشارة إلى تعهد بمبلغ 20 مليون دولار، تم تقديمه في قمة (مجموعة السبع) بفرنسا لمحاربة حرائق الغابات.

وتتعرض غابات الأمازون، التي تُعرف بـ "رئة الأرض"، لموجات من الحرائق، هي الأشد من نوعها منذ عدة سنوات، حيث تم تسجيل نحو 75 ألف حريق في الغابات، خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة بنسبة 84% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم التداعيات البيئية الخطيرة لحرائق الأمازون، إلا أنه لا يمكن تجاهل التداعيات السياسية لهذه الكارثة البيئية، سواء على علاقة البرازيل ببعض القوى الدولية، وكذلك على مكانة البرازيل كقوة عالمية صاعدة، إضافة إلى تداعياتها المحتملة على الاقتصاد البرازيلي.

تمويل بـ 20 مليون دولار

وأعلنت قمة الدول الصناعية السبع، أمس الاثنين، أن قادة هذه الدول، وافقوا على تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة بلدان غابات الأمازون، لا سيما البرازيل، في مكافحة الحرائق المستعرة في هذه الغابات.

ويشمل التمويل أيضاً، بحسب ما أوردت وكالة (أسوشيتد برس)، دعم مبادرات عالمية طويلة الأمد لحماية الغابات المطيرة.

وجاء الإعلان على لسان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يستضيف القمة في مدينة بياريتز جنوب غربي فرنسا، والرئيس التشيلي، سيباستيان بينيرا.

وقال ماكرون: إن غابات الأمازون تمثل "رئة الأرض"، مشيراً إلى أن قادة المجموعة، درسوا احتمال تقديم دعم مماثل إلى دول أفريقية، تعاني من حرائق غابات مطيرة.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن نظيره الأميركي، دونالد ترامب، أعرب عن دعمه للمبادرة، رغم عدم حضوره اجتماع اليوم في القمة بشأن البيئة.

أخبار ذات صلة

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

روحاني: طهران ليس لديها نية للحوار مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

عسكريون أمريكيون يجربون دبابات (تي- 80) الروسية

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الولايات المتحدة تخشى هجوماً إلكترونياً على انتخابات 2020

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

الصين تعتقل جاسوساً أستراليا في بكين

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

القضاء الإسرائيلي يمنع متشددين من خوض انتخابات الكنيست

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

20 ولاية أميركية تُعلن الحرب على ترامب بسبب الأطفال

أمريكا تتهم الصين بانتهاج &#34;أساليب البلطجة&#34;

أمريكا تتهم الصين بانتهاج "أساليب البلطجة"

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت &#34;وشيكة&#34; في قطاع غزة

عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت "وشيكة" في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

السعودية والوطن البديل في الأردن

السعودية والوطن البديل في الأردن

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

"الميزان" يُحمل المديرية العامة لمراكز الإصلاح المسؤولية القانونية عن وفاة نزيل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

قوات الاحتلال تأخذ قياسات ثلاثة منازل في بيت كاحل شمال غرب الخليل

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

&#34;القاهرة عمان&#34; يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته &#34;كل أسبوع فرحة&#34;

"القاهرة عمان" يُعلن الفائز التاسع عشر بالجائزة النقدية ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

منوعات

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

أمل العوضي تثير الجدل بتغير شكل رقبتها

&#34;إليسا&#34; تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

"إليسا" تعلن مفاجأة بعد قرار اعتزالها

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

وفاة الممثلة المغربية أمينة رشيد‎

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين وائل كفوري وطليقته

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

بكلمة واحدة.. عبير صبري ترد على موعد طلاقها من زوجها الفلسطيني

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ &#34;المايوه&#34;

شاهد: هجوم على إلهام الفضالة بعد ظهور ابنتها بـ "المايوه"

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

شاهد: مخمور يتهجم على وعد ويقتحم غرفتها

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته &#34;الجريئة&#34; مع ابنته ماريتا

عاصي الحلاني يرد على منتقدي صورته "الجريئة" مع ابنته ماريتا

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد زواجها من ملياردير إماراتي.. أميرة الطويل ترزق بمولود وتكشف عن اسمه

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

بعد سقوطها بمهرجان صفاقس.. ميادة الحناوي تلغي حفلا في لبنان وتكشف السبب

عربي

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

التحالف العربي يُسقط طائرة مُسيرة للحوثيين

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

الخارجية الأمريكية: سنواصل الضغط على السودان وسندرس رفع العقوبات

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

37 قتيلاً في اشتباكات قبلية بالسودان

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة

شاهد: انفجارات وحريق بمزارع شبعا بعد إطلاق إسرائيل قنابل مضيئة