قوات الاحتلال تعتقل شابيْن بالعيسوية بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوة إسرائيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابيْن فلسطينييْن من القدس، بزعم إلقاء عبوة متفجرة تجاه قوات حرس الحدود بالعيسوية، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.



وشهدت مدينة القدس خلال الفترة الماضية، حالة من التوتر، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي.