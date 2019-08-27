شؤون فلسطينية

وفد قيادي من حماس يزور مصر لإجراء مباحثات مع المخابرات العامة

وفد قيادي من حماس يزور مصر لإجراء مباحثات مع المخابرات العامة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الرأي) الحكومية في غزة، إن وفداً من حركة (حماس) برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة روحي مشتهى، ومدير عام قوى الأمن الداخلي بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، يتوجهون إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لإجراء محادثات مع قادة جهاز المخابرات المصرية.

وأوضحت الوكالة، أن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين العلاقات المشتركة، وسبل تطويرها، والتخفيف من الحصار الإسرائيلي على غزة.

يذكر، أن وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن مصر استدعت وفداً من حركة حماس؛ لإجراء مباحثات بعدة ملفات أبرزها التهدئة في قطاع غزة، والمصالحة مع حركة فتح.

وقالت القناة الإسرائيلية (كان): إن مصر أرسلت تحذيراً من إسرائيل لحركة حماس، وذلك بعد إطلاق الصواريخ الليلة الماضية على (سديروت).

وأوضحت القناة، أن الرسالة مفادها بأنه لا ينبغي لحركة حماس، أن تعتقد أن إسرائيل، ستبقى مكتوفة الأيدي، وتمتنع عن مهاجمة غزة بسبب الانتخابات والأحداث في الشمال.

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