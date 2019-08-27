قيادي بالجهاد: لسنا موظفين عند إيران وندير المعركة مع الاحتلال بمشاركة الفصائل

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: إن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اتهام الحركة بإطلاق الصواريخ كاذبة، وهدفها التحريض ضد الحركة والمقاومة.





وأضاف حبيب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا نعمل عند أحد سواء أكان عربياً أو أجنبياً أو إيرانياً، وصحيح أننا نتلقى دعماً من إيران؛ لكننا لسنا موظفين عندها، ولا نتلقى أوامر منها".





وتابع حبيب: "نعمل على ساحة صراع مركزية، وقرارنا مستقل، ونحن جزء من غرفة العمليات المشتركة، وندير المعركة مع الاحتلال بمشاركة كل فصائل المقاومة".





واستطرد حبيب: "العدو الإسرائيلي، يحاول زرع الأسافين داخل الساحة الفلسطينية، ولكنه لن ينجح، والجهاد الإسلامي حركة يديرها قادة، وشعبنا لن ينجر وراء تصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي".







وأشار حبيب، إلى أن التصعيد المباشر ضد الجهاد الإسلامي يهدف لارتكاب المزيد من الجرائم، وربما نشهد موجة تصعيد من قبل العدو الإسرائيلي، مرتبطة بالانتخابات التي يحاول بنيامين نتنياهو الفوز بها، والثمن مزيد من الدم الفلسطيني.





