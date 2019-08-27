عضو (كنيست): حماس منعت حرباً كانت "وشيكة" في قطاع غزة





يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هدد في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، بأن حكومته ستشن عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع.

رام الله - دنيا الوطنكشف عضو (كنيست) من حزب (الليكود) يوآف كيش، أن إسرائيل كانت على وشك الدخول في حرب عميقة مع قطاع غزة قبيل الانتخابات السابقة، التي جرت في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي.وأضاف كيش المعروف بقربه من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات نقلتها صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم الثلاثاء: "لكن حركة حماس اتخذت خطوة إلى الوراء، ومنعت هذه الحرب".وتابع: "ليس لديّ أدنى شك في أننا سنذهب إلى عملية مهمة للغاية في غزة... يجب حل مشكلة غزة بعزم وتقدير، وهناك تحد أمام (كابينت) حول التوقيت المناسب لذلك، لأنه لا يوجد حل سحري لغزة، ونتنياهو يدير الأمر بحكمة"، وفق تعبيره.