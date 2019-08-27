القناة 12: هكذا سيكون رد حزب الله اللبناني

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رام الله - دنيا الوطن

تستعد إسرائيل لرد من حزب الله اللبناني، بعد تهديدات لبنان وإيران، وكذلك وسط التقارير التي تحدثت عن هجوم إسرائيلي آخر في البقاع اللبناني.



ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر عسكري، قوله: "أي هجوم من الحزب، قد يكون على هدف عسكري في الجليل"، مضيفاً: "حسب التقديرات دون شك ستتلقى إسرائيل الرد في النهاية، وهذا الرد لن يكون في هضبة الجولان بل في الجليل".



هذا ونشر الجيش الإسرائيلي كتائب مقاتلة في الميدان، ورفع درجة الاستنفار منذ يومين، وربما سيقرر لاحقاً استدعاء المزيد من القوات، وما يحدد ذلك التقييمات الأمنية، وفقاً للقناة الإسرائيلية.