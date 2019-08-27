شؤون فلسطينية

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة

وفاة مواطن متأثراً بجراح أصيب بها بحادث دهس غرب مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
توفي موطن، سكان مخيم الشاطيء، صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها، بعد صدمه مركبة على شارع الرشيد غرب محافظة الوسطى، مساء أمس.

وأفاد مقدم فهد حرب مفتش تحقيقات حوادث المرور، عن وفاة المواطن محمد ابراهيم ابو عبيد (30عاماً)، من سكان مخيم الشاطيء، على أثر صدمه من قبل مركبة مجهولة، عند الساعة الحادية عشر، من مساء أمس الاثنين، على الطريق الساحلي قرب وادى غزة، لافتا إلى أن السائق لاذ بالفرار، دون أن يبلغ الشرطة أو إسعاف المصاب.

وقال حرب: "إن طاقم تحقيقات حوادث المرور باشر بالتحقيق في الحادث".

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