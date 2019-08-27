طقس الثلاثاء: انخفاض طفيف على درجات الحرارة والأجواء حارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-22 30-21 30-21 بيت لحم 32-22 30-21 30-21 رام الله والبيرة 31-21 29-20 29-20 طولكرم 32-22 32-22 31-22 نابلس 34-23 33-22 33-22 قلقيلية 32-22 32-22 31-22 جنين 35-24 34-23 34-23 سلفيت 32-22 30-21 30-21 طوباس 35-24 34-23 34-23 روابي 33-22 31-21 31-21 الخليل 31-21 29-20 29-20 غزه 31-24 30-23 30-23 أريحا 42-28 40-27 40-27 خانيونس 31-24 30-23 30-23 الأغوار الشمالية 40-26 38-25 38-25 رفح 32-23 31-22 31-22

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاربعاء 2019/08/28: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/08/29: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/08/30: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي