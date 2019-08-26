شؤون فلسطينية

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة

الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي توقع اتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين روبيرتو فالنت، نيابة عن المدير التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة أوليفييه آدم، وقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، اليوم اتفاقية تعاون نوعية مع برنامج متطوعي الأمم المتحدة لتعزيز حضور الخبرات الفلسطينية المميزة في منظومة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص في برنامج متطوعي الأمم المتحدة.

كما تضمنت الاتفاقية تطوير برنامج تمويلي لصالح الوكالة ليتم الاستفادة من خبراتهم كأعضاء متطوعين في أنشطة وبرامج الأمم المتحدة حول العالم ، كذلك إلى تطوير منصة إلكترونية لتشجيع الشباب الفلسطيني للانخراط في البرامج التطوعية الأممية من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة.

كما تهدف الاتفاقية إلى تكثيف التمثيل الفلسطيني المميز في منظمات وبرامج الأمم المتحدة بما فيها برنامج المتطوعين من خلال تعزيز دور الوكالة في هذا الإطار الحيوي وتبادل البيانات ذات الصلة.

كما تتضمن الاتفاقية أطر الشراكة وآفاق وآليات التعاون المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية وتعزيز القيم التضامنية والاعتراف العالمي بالعمل التطوعي، بالإضافة إلى سعي الطرفين للعمل سويا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الإنمائية 2030 من خلال أنشطة وبرامج موضوعية وجغرافية بما فيها مؤتمرات الأمم المتحدة بشكل عام ومؤتمرات التعاون التنموي بشكل خاص.

وعقب مراسم التوقيع ودع وزير الخارجية والمغتربين د رياض المالكي السيد فالنت بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين. مثما جهود السيد فالنت والدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمسيرة البناء في وزارة الخارجية والمؤسسات الفلسطينة بشكل عام، وفي انجاح مسيرة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بشكل خاص.

واستعرض الوزير المالكي المشاريع التي تقدمها بيكا حول العالم وخططها التنموية المستقبلية القادمة كذلك تتطرق الى اهم الانشطة والمؤتمرات والاحداث الدولية والاممية خلال رئاسة فلسطين لمجموعة 77 والصين.

ومن ناحيته اشاد فالنت بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي وعبر عن سعادته أن آخر مهامه في فلسطين تكللت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي مؤكدا في ذات الوقت استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة لفلسطين في المستقبل.

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