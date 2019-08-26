أبو هولي: منظمة التحرير تعمل لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، أن منظمة التحرير الفلسطينية، تعمل في إطار استراتيجية وخطة عمل لحشد الدعم المالي لـ (أونروا) لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة وحشد الدعم السياسي لتجديد لولاية عملها الممنوح بالقرار 302 لثلاث سنوات جديدة.



وأضاف أبو هولي خلال لقائه بمفوض عام وكالة الغوث (أونروا) بيير كرينبول اليوم في مكتب الأخير بمقر رئاسة (أونروا) بمدينة غزة بحضور مدير عام الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون، والمستشار الإعلامي للمفوض العام لـ (أونروا) عدنان ابو حسنة، ونائب مدير عمليات (أونروا) في غزة ديفيد دي بولد والمستشارة القانونية لـ (أونروا) ريتشيل ايفريس، ان ما تتعرض له (أونروا) من حملات التشهير والاساءة والتحريض عليها لدى مجتمع المانحين له بعد سياسي تقوده الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي لإضعاف موقف الأونروا والتشكيك بدورها وشرعيتها ومحاولة لإنهاء خدماتها والغاء تفويضها عبر تأليب الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى تعليق مساعداتها وعدم التصويت لتجديد تفويضها.



وبحث اللقاء الأزمة المالية التي تعاني منها (أونروا) وتجديد تفويضها ، كما وناقش المسؤولان اوضاع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها (أونروا) للاجئين في مناطق عملياتها الخمس.



ولفت أبو هولي، إلى أن (أونروا) كمؤسسة أممية راعت في عملها الحيادية وبالرغم من ذلك الا انها تكون في دائرة الاتهام لدى الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي لأنها مؤسسة ناجحة.



وأكد على أن تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) لثلاث سنوات قادمة (2020- 2023) يلقى اهتماماً عربياً لافتاً الى ان الايام القادمة ستشهد تحركاً على مستوى الدول العربية المضيفة بتجاه حشد الدعم السياسي والمالي للأونروا .



واطلع أبو هولي السيد كرينبول على خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية متعددة المسارات لحشد الدعم السياسي لتجديد التفويض لـ (أونروا) موضحاً ان منظمة التحرير الفلسطينية بدأت تحركها على المستوى السياسي والدبلوماسي مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة باتجاه دفعها للتصويت لصالح تجديد تفويضها بأغلبية كبيرة.



وعبر أبو هولي عن أسفه تجميد بعض الدول المانحة (سويسرا ، هولندا، بلجيكا ، استراليا دعمها المالي عن الأونروا على ضوء التقارير المسربة من تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة داعيا تلك الدول التراجع عن قرارها بما يضمن لـ (أونروا) الاستمرار في تأدية مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين باعتبار (أونروا) مؤسسة اممية وليس مؤسسة افراد.



ومن جهته، أكد كرينبول ان الأولوية لدى(أونروا) خلال الاشهر القادمة هو الحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين و الحصول على تمويل اضافي لتغطية العجز المالي الذي يقدر بـ 150 مليون دولار الى جانب التركيز على ملف تجديد التفويض.



ولفت إلى أن التصويت على تجديد ولاية (أونروا) نوعان الأول سيكون فيه التصويت مقتصر على اعضاء اللجنة الرباعية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم والتصويت الثاني سيكون في كانون الأول/ ديسمبر ويشمل جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة.



ولفت الى ان اجتماعاً سيعقد خلال الاسابيع القادمة بين بعثة فلسطين في الامم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة قرار التجديد الذي يجب ان يصب باتجاه دعم (أونروا).



وشدد كرينبول على اهمية الدعم العربي للاونروا والتحرك الفلسطيني خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في سبتمبر القادم لحث الدول العربية والخليجية بتمويل اضافي للمساعدة في سد العجد المالي في موازنة (أونروا) التي تقدر بـ 150 مليون دولار لضمان استمرارية خدماتها.